今回は、知人から聞いたお酒にまつわるエピソードをご紹介します。お酒にはコミュニケーションを円滑にする効果があると言われていますが、母親がお酒を飲むことを快く思わない人もいるようです。ある日、知人は義実家の昼食会に招待されました。義父からビールを奨められ、飲んでいると…。 「娘ちゃん…！」小学生に論破される義母たち 義母と義妹は「母親が昼からお酒を飲むなんてありえない！」と