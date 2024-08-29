PlayStation5／PlayStation4／Xbox Series X|S／Windows／Steam向けアクションRPG「聖剣伝説 VISIONS of MANA」が本日2024年8月29日（木）に発売された。「聖剣伝説」シリーズは、初作品となる「聖剣伝説 〜ファイナルファンタジー外伝〜」が1991年6月に「ファイナルファンタジー」シリーズの外伝作品として誕生。以降、“マナ”と“聖剣”を巡って描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特