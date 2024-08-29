ピーチ・アビエーションは、台風10号の影響で国内線の30便を欠航する。8月29日正午時点で、きょう8月29日の発着の福岡・大分・長崎・宮崎・鹿児島発着の国内線27便、あす8月30日の福岡発着の国内線3便の欠航を決めた。影響人数は4,260名。欠航便の予約客には、購入した運賃にかかわらず、無料での変更や払い戻しをウェブサイトやコンタクトセンターで受け付ける。