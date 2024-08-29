日本航空（JAL）と資生堂パーラーは、国際線で資生堂パーラー総料理長監修のオリジナルメニューを提供する。「ビーフシチュー」や「シュリンプドリア」、「チキングリル シャスールソース」などの6種類のメニューを用意し、2か月ごとに変更する。デザートには「チーズケーキ」を提供する。提供期間は9月1日から2025年8月31日までの1年間。東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西発北京・大連・天津・上海・広州・香港・台北