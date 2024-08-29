シチズン時計（以下、シチズン）は、機能と実用性を兼ね備えたモダン・スポーティデザインの機械式時計ブランド「シチズン シリーズエイト」から、「CITIZEN」ブランドの時計が誕生してから100周年を記念した限定モデル（世界限定2200本）を9月12日に発売する。なお、価格・発売日・限定数量は予定となる。「CITIZEN」ブランド時計100周年を記念した同限定モデルは、880 Mechanicalの特長である2体構造のセンターケースのそれぞれ