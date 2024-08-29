ヤマト運輸、日本郵便、佐川急便は、台風10号の影響に伴い、荷物の配送の遅延や一部の地域で荷物の預かりを停止していることを明らかにした。 ヤマト運輸 ヤマト運輸では、29日12時の時点で、全国を発着する荷物の配送に遅れが生じると予想されている。全国から九州地域（鹿児島県、宮崎県、熊本県、長崎県、佐賀県、大分県、福岡県）、四国地域（高知県）宛ての荷物は、すでに配送に遅れが生じている。 また、全