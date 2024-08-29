スマホ決済サービス「au PAY」を阪神甲子園球場で利用すると、最大10％のPontaポイント還元が受けられるキャンペーンが始まる。期間は8月30日～9月16日。 期間中、阪神甲子園球場の対象店舗で1回につき1000円（税込）以上を支払うと、200円（税込）ごとに0.5％のベースポイント含めて最大10％の還元が受けられる。還元上限は1 au IDにつき1000ポイントまで（回/期間）。さらにauじぶん銀行で1000