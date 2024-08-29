【マニラ共同】在フィリピン中国大使館は29日、日本の駐フィリピン大使が南シナ海でのフィリピン船と中国海警局の船の衝突について「法に基づく国際秩序」を要求したことに対し、抗議する外交文書を日本大使館に出したと発表した。