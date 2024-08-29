Ananya Mariam RajeshDavid ShepardsonNora Eckert[２８日 ロイター] - 米自動車大手フォード・モーターは２８日、社内の多様性・公平性・包摂性（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン＝ＤＥＩ）に関する方針を改定することを明らかにした。ＬＧＢＴＱ（性的少数者）擁護団体のランク付け制度への参加打ち切りなどが含まれる。ジム・ファーリー最高経営責任者（ＣＥＯ）は従業員宛てのメモで「当社は、従業員と