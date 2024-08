【モデルプレス=2024/08/29】8月31日・9月1日に京セラドーム大阪にて開催を予定していた『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』を中止することがわかった。29日、LDH JAPANの公式サイトにて発表された。【写真】LDHアーティスト8組65人豪華集結◆「BATTLE OF TOKYO」延期または中止へ公式サイトでは同公演について「台風10号の接近に伴いお客様及び出演者・スタッフの安全を確保することが困難であると判断いたしました」