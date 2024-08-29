【モデルプレス＝2024/08/29】8人組ガールズパフォーマンスグループ・Girls2（ガールズガールズ）が、10月12日に福岡県・日本総合展示場新館にて開催される『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC北九州）』にメインアーティストとして出演することが決定。8月28日には、折尾愛真高等学校ダンス部・新体操部とのスペシャルコラボレーションをサプライズ発表した。【写真】Girls2のサプライ