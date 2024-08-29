【モデルプレス＝2024/08/29】Snow Manの佐久間大介が28日、自身のX（旧Twitter）を更新。Kis-My-Ft2の宮田俊哉の幼馴染と食事に行ったことを明かした。【写真】Snow Man佐久間大介、キスマイ宮田俊哉の幼馴染との食事の様子公開◆佐久間大介、宮田俊哉の幼馴染と食事この日佐久間は「宮田くんの幼馴染とご飯食べてる！宮田くんいないのにw」と宮田不在で食事に行ったことを報告。合わせてパスタの写真を投稿した。パスタうんま〜