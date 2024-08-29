【ゾイド「ADVANCED Zi」シリーズ】 8月29日 発表 タカラトミーは8月29日、ムービングキット「ゾイド」の新シリーズ「ADVANCED Zi」を発表した。 これは「ゾイド」公式Xにて発表されたもの。投稿では「ゾイド因子を変化させて創ったまったく新しいゾイド」という文章と共にティザー画像が公開された。「COMING IN 2024 WINTER」と書かれており、