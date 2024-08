OpenAIが1000億ドル(約14兆4600億円)の評価額で資金調達を目指していると報じられました。OpenAIは「ChatGPT」など先進的なAIチャットサービスで業界を主導し、2024年秋には「Strawberry」と呼ばれる高性能モデルを発表するとうわさされているなど成長への期待は高いですが、年商を考えると評価額は高すぎで投資家は相当なリスクを負うなどの指摘もあります。Exclusive | OpenAI in Talks for Funding Round Valuing It Above $100