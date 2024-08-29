伊藤沙莉が主演を務めるNHK連続テレビ小説『虎に翼』（総合・月曜〜土曜8時ほか）。8月30日（金）には第110回が放送される。【関連写真】『虎に翼』石田ゆり子のクランクアップに思わず涙の伊藤沙莉8月29日（木）放送の第109回では……秋山（渡邉美穂）の妊娠をきっかけに、女性法曹のためによりよい労働環境を整えたいと寅子（伊藤沙莉）は「意見書」をまとめ、桂場（松山ケンイチ）に提出する。一方、星家では優未（毎田暖乃）の