インフルエンサーの阿部なつきが27日（火）、フェイスラインの美しさが際立つポニーテール姿を公開した。【別カット1点】阿部なつき、凛としたポニーテール姿170万超えのInstagramフォロワーを誇り、“令和の峰不二子”とも称されるインフルエンサーの阿部なつき。2022年には初の写真集『i am natsuki』（KADOKAWA）を発売した。阿部は27日、「Radio 話すことも少しずつ慣れてきて、お仕事が楽しいよ」とInstagramを更新。フェイス