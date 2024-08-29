果物やスイーツの被り物をしたキュートな “なりきり” にゃんこ「mofusand」が、今度はサンリオキャラクターたちに大変身！可愛すぎるカプセルトイ、「mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア2」、新作が登場だ。第1弾も大好評だった、話題の「mofusand×サンリオキャラクターズ」のフィギュア第2弾がキタンクラブよりリリース決定♪イラストレーター・ぢゅのによる「mofusand」の猫のキャラクターと、サンリオの