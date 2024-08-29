気象台は、午後1時6分に、大雨警報（土砂災害）を桑名市、いなべ市、伊賀市、東員町、朝日町、大紀町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】三重県・桑名市、いなべ市、伊賀市、東員町、朝日町、大紀町に発表三重県では、土砂災害に警戒してください。北中部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■津市□大雨警報・土砂災害30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・