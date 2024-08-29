吉柳咲良が、8月30日に新曲「Crocodile」を配信リリースする。 （関連：【映像あり】吉柳咲良、8月30日リリースの新曲「Crocodile」ティザー映像公開） 同楽曲は1stデジタルシングル「Pandora」同様、音楽プロデューサーのRyosuke “Dr.R” SakaiとシンガーソングライターのYui Muginoが制作、作詞、作曲に参加。吉柳の“攻め”の一言からから制作がスタートし、吉柳自身も