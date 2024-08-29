北九州高速鉄道によると、29日午後0時1分現在、モノレール小倉線は台風10号接近の影響により、企救丘駅発午後1時56分、小倉駅発午後2時20分の発車をもって、全線で運転を見合わせる。ただし、気象状況次第では、予定時刻よりも見合わせが早まるおそれがある。30日は始発から運転を見合わせる。最新の気象情報と運行情報に注意するよう呼びかけた。