静岡県東部で8月28日、高齢者が死亡する交通事故が相次ぎました。 【写真を見る】静岡県東部で交通死亡事故相次ぐ 富士市で自転車75歳男性、沼津市で軽乗用車の77歳男性死亡 28日午後4時頃、静岡県富士市柚木の県道で、軽乗用車と自転車が衝突する事故がありました。この事故で、自転車に乗っていた男性（75）が頭を強く打ち、運ばれた病院で死亡が確認されました。 軽乗用車は自転車と衝突したあと、対向車線に停車していたご