タレントの稲村亜美が29日、都内で開かれた茨城県オリジナル品種の高級梨「恵水（けいすい）」をPRしながら、パリ五輪で話題となった新競技ブレイキンを学ぶ体験イベントに登場した。【動画】稲村亜美、パリ五輪を現地観戦し金メダリストに遭遇驚愕のチケット価格も「3列目だったので12万円」イベントでは「五輪を目指す梨好きのB-Girl」に扮（ふん）したキンタロー。とともに「恵水」を試食し、「フォークを刺したときの音