「ドジャース６−４オリオールズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手が「１番・ＤＨ」で出場。五回の第３打席は一ゴロで、併殺崩れで１塁走者として残ると、初球に二盗を敢行。見事に成功させ４２盗塁目をマークした。その後、生還し、この日３得点で、キャリアハイの１０４得点となった。チームは大谷の活躍もあり勝利を収めた。この日は初回の第１打席でいきなり４２号先頭打者ソロ本塁打を放つと、三回の