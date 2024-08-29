海山の面積は約７０平方キロメートルとみられている/Schmidt Ocean Institute（ＣＮＮ）太平洋の海底探査を行っている米シュミット海洋研究所が、高さ３０００メートルを超す海山を新たに発見し、地図を作成した。海山の比高は３１０９メートル。南米チリから１４４８キロの沖合にある。この山を形成する海底山脈には、さまざまなカイメンや太古サンゴ、希少な海洋生物（初めて撮影されたイカの仲間など）が生息している。同研究所