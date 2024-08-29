狩野英孝さん（42）が武勇伝とともに勇敢さをアピールしたのは、村重杏奈さん（26）と登場した映画「エイリアン：ロムルス」の試写イベントです。狩野さん「いろんなジャンルの恐怖体験をしてきましたよ。心霊スポットなんか何回も行きましたし、お化け屋敷はもちろん、アフリカでライオンやワニやトラ…いっぱい絡んできました」初代「エイリアン」のその後を描くこの作品は、宇宙ステーションの中で若者たちが無数のエイリア