野村邦丸アナウンサーが大将を務める「くにまる食堂」（文化放送・毎週金曜9時～13時）。8月29日（木）の最初のコーナー「ニュース一番出汁」では、パートナーで俳優の内藤剛志と吉野家で「ダチョウ丼」の提供が始まったというニュースについて話し合った。 野村邦丸アナ「ニュース一番出汁、今日気になったニュースはこちら。毎日新聞から。吉野家ホールディ