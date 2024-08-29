強い台風10号は29日朝、薩摩川内市付近に上陸し、現在、熊本を北上しています。これまでの大雨で総雨量が500ミリを超えたところもあり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。 強い台風10号は、午前8時ごろ薩摩川内市付近に上陸し、現在、熊本県の天草市付近にあり、時速15キロで北へ進んでいると推定されます。 最大瞬間風速は29日、枕崎市で51．5メートル、西之表市で42．1メートル、鹿児島市で38．8メート