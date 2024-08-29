強い台風10号は29日午前8時ごろ薩摩川内市付近に上陸し、その後、熊本を北上し、鹿児島を離れつつあります。 県本土の広い範囲が風速25メートル以上の暴風域に入っています。総雨量が500ミリを超えたところもあり、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方の大半でひきつづき土砂災害などに厳重な警戒が必要です。 強い台風10号は、29日正午には熊本県八代市付近にあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいると推定されま