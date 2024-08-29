大型ガス田「深海１号」、第２期の掘削と坑井仕上げが完了 【新華社海口8月29日】中国石油大手の中国海洋石油集団は26日、海南島南東海域で実施する大型深海ガス田「深海1号」第2期プロジェクトで、圧力が国内最高となる開発井「A12井」の噴出試験が成功したと発表した。試験生産量は予想を上回るという。中国初の深海高圧天然ガス開発プロジェクトは海洋掘削と坑井仕上げ作業が完了した。中国海洋石油海南分公司工程技術