手で裂けるスチール「手撕鋼」、外国企業の独占を打破中国山西省【新華社太原8月29日】ステンレス箔「手撕鋼（手で裂けるスチール）」は現在、航空宇宙や精密機器、新エネルギー電池など各分野のハイエンド設備製造業で広く利用されている。中国のステンレスメーカー、山西太鋼不銹鋼精密帯鋼の「手撕鋼」研究開発チームは2016年に設立され、18年末に厚さ0.02ミリ、幅600ミリの幅広「手撕鋼」の開発に成功。20年には記録を更新