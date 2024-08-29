今年5月に第1子を出産したフリーアナウンサーの岡副麻希（32）が29日、都内で行われた『EMAKED新CM＆新パッケージ発表会』に登場し、MCを務めた。【写真】あざとくズルかわいく、いちごを口にする松村沙友理イベントには、元乃木坂46でタレント・俳優の松村沙友理（32）とモデル・タレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈（22）も出席。関西出身の3人での共演を喜んだ。特に、松村と岡副アナは同じ高校出身の同い年。松村は「高