兵庫県明石市の前市長・泉房穂氏（61）が29日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」に出演。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題について言及した。パーソナリティーの垣花正が「（斎藤氏が）やめないメンタリティーの分析は可能ですか？」と聞くと、泉氏は「私も（兵庫県の）明石市で市長をしていましたし、彼が県知事に立候補する前にお会いしていますし、いろいろ重なっていますから。本人としては兵庫