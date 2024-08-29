立憲民主党の泉代表は29日、野田元首相が代表選への出馬を表明したことについて、「枝野さんも野田さんも今の路線とそんなに変わりはない。であれば、私がやらせていただいていいのではないか」と、対抗心を見せた。泉氏は、千葉市内で行われた自治労の定期大会に出席後、記者団の取材に応じた。29日に出馬表明した野田元首相は「中道・保守系」とされ、泉氏と路線が近い。また、枝野前代表は「リベラル系」とされるが、出馬会見で