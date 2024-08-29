©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 今週から「おはよう朝日です」は新体制で動いています！ 私はこれから毎週木曜日、おは朝をお休みします。 となると、寂しい思いをするのはこちらの方です。 小西陸斗先輩。 紙に何