九州電力は台風10号の影響で29日午後0時35現在、大分県内で停電が約3560戸で発生していると発表しました。 内訳は中部で約740戸、南部で約1160戸、西部で約60戸、北部で約740戸となっています。復旧見込みは確認中だということです。