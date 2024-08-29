ファミリーマートは、2024年9月3日から「ファミマのお芋掘り」を全国の店舗で開催します（一部店舗を除く）。東京バーゲンマニア編集部では、発売に先駆けて「ファミマのお芋掘り」のスイーツたちを入手。ピックアップして紹介します。「ファミマのお芋掘り」は新商品9種を含む全16種【紅はるかのスイートポテトスティック】ねっとり食感が美味しい紅はるかのスイートポテトの底には、"さつまいもの皮"をイメージした赤紫色のクッ