なにわ男子の大西流星さん（23）がSnow Manの佐久間大介さん（32）の出演に感謝したのは、映画「恋を知らない僕たちは」の撮影現場です。大西さん「ありがとうございます」佐久間さん「こちらこそ、ありがとうございます」大西さん「めちゃくちゃ楽しかったです。めっちゃしっくりきています」佐久間さん「ありがとうございます」この作品は、大西さん演じる英二たち6人の高校生が、思い悩みながらも“本気の恋”に向き合うラ