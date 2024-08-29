【週刊ヤングジャンプ 2024年No.39】 8月29日 発売 価格：460円 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年No.39」を8月29日に発売した。価格は460円。 表紙と巻頭グラビアは19年振りにヤングジャンプに登場する後藤真希さんが飾る。巻頭カラーには「ウマ娘 シンデレラグレイ」が登場する。 センターグラビアには小泉萌香さん、