午後１時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は５５９、値下がり銘柄数は１０２６、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位に保険、卸売、海運など。値下がりで目立つのは証券・商品、サービス、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS