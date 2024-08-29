【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■横尾渉が出演する『プレバト！！』は、8月29日19時から！ 横尾 渉（Kis-My-Ft2）が、8月29日放送のMBS/TBS系『プレバト！！』に出演する。 夏休みもいよいよ残りわずかの今回は、5年ぶり開催の「夏井選抜！全国小中学生VS名人・特待生夏の他流試合SP」を放送。夏井いつき先生が全国から選りすぐった小学2年生から中学3年生までの俳人5名が、恐るべき感性で名人・特待生の前に立ちは