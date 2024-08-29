元K-1ワールドGPスーパーライト級王者の安保瑠輝也（28＝MFLteamCLUBes）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ドーピングに関する情報を拡散したユーザーとの和解を報告した。平本蓮のドーピング疑惑問題から、Xで「ドーピング」が一時トレンド入りする騒ぎに。安保も情報拡散系アカウントからドーピング疑惑を受け、「顔出さずに影響力持って好き勝手言うてる奴らってマジで気持ち悪いな。間違った発言しても責任を