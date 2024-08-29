気象台は、午後0時55分に、大雨警報（土砂災害）を福岡市、筑紫野市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、朝倉市、糸島市、那珂川市、東峰村、大任町に発表しました。また洪水警報を福岡市、大牟田市、糸島市、那珂川市、香春町に発表しました。さらに波浪警報を福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・福岡市、筑紫野市、宗像市、古賀市、福津市