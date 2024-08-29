ペナントレースも残り1カ月あまり。セ、パともに順位争いが佳境に入っている。パ・リーグはソフトバンクが独走状態でマジック19としているが、2位・日本ハムと3位・ロッテが2・5ゲーム差、ロッテと4位・楽天も2・5ゲーム差と、CS進出を巡って、まだまだが激しい競り合いが続きそうだ。我がロッテは今季ここまで雨天などによる中止がなく、6球団で最も試合消化が早くて残りは26試合。ソフトバンクと4試合、日本ハムと1試合、楽