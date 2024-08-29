気象台は、午後0時55分に、洪水警報を五木村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・五木村に発表熊本県では土砂災害や暴風に、天草・芦北、球磨地方では低い土地の浸水に、熊本、天草・芦北、球磨地方では河川の増水に、熊本、天草・芦北地方では高波や高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□暴風警報30日昼前にかけて警戒ピーク時間29日夕方風向南東・陸上最大風速25m/s