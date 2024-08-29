プロ野球・ヤクルトは29日、この日、神宮球場で行われる予定だったヤクルト対巨人を悪天候が予想されるため中止にしたと発表しました。また、ヤクルトは翌日にマツダスタジアムで行われる予定だった広島戦も中止が発表されていて、台風の影響で2日連続の中止となっています。