九州に上陸した台風１０号の影響で、福岡市交通局は２９日、市地下鉄の全線で同日午後９時からの運行を見合わせると発表した。３０日も始発から全線運休する。台風が通過した後、安全点検を実施したうえで、運転を再開する予定。