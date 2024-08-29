和歌山県白浜町は26日、町内3カ所の海水浴場の開設期間を9月30日まで1カ月延長すると発表した。誘客促進が目的で、「南海トラフ地震臨時情報」（巨大地震注意）を受けて8月9〜14日に海水浴場を閉鎖したことによる経済損失を取り戻したい考えだ。【写真で見る】南海トラフ臨時情報で花火大会の中止や海水浴場が閉鎖和歌山・白良浜開設期間を延長する海水浴場は白良浜、臨海浦、江連良。開設期間を定めた条例を町長の専決処分