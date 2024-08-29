28日、一般財団法人関東大学バレーボール連盟が男子1部の試合を延期することを発表した。 9月1日に順天堂大学さくらキャンパスで開催予定だった秋季リーグの開幕戦だが、非常に強い台風10号の接近に伴い、選手や観客の安全を考慮し延期が決定した。延期試合の代替日や今後の日程、チケットの払い戻しについては、改めて発表するとのことだ。 今大会には、パリ2024オリンピック（パリ五輪）に出場した甲