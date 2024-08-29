Image: Andriy Blokhin / Shutterstock.com 欲しい製品は今のうちに買っておくべき？日本時間9月10日午前2時に開催が決定したApple（アップル）の最新イベントでは、iPhone 16シリーズや新型Apple Watchシリーズの発表はほぼ確実とみられますが、新型モデルのiPadに関しても可能性はゼロとは言い切れません。そうなると現行モデルのいくつかのApple製品はイベント終了と同時に購入できなくな