【モデルプレス＝2024/08/29】King ＆ Princeの永瀬廉、なにわ男子の西畑大吾、Aぇ! groupの正門良規が、28日放送の日本テレビ系『1億人の大質問！？笑ってコラえて！』（毎週水曜よる7時54分〜）に出演。3人で歌う姿が話題となった。【写真】“同期”永瀬廉・西畑大吾・正門良規の密着ショット◆永瀬廉・西畑大吾・正門良規、3人で歌う姿披露番組では、2011年に事務所に入所した同期でプライベートでも親交があるという3人が地元